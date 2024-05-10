美式賣場好市多販售多種食材滿足大眾需求。一位男子近日在好市多消費時，發現石安牧場的動福洗選雞蛋正在特價，2款M規格、L規格的一箱30顆都折價40元，讓他馬上搬了一箱回家，貼文曝光後引發熱議，不少粉絲大讚這款雞蛋跟菜市場雞蛋的蛋色、風味完全不同，品質很好，且罕有特價，因此決定趁機搶購。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他發現石安牧場的動福洗選雞蛋正在特價，M規格、L規格一箱30顆原價為355元、375元，現在2款都折價40元，特價日期只到5月10日，有效期限則是長達30天。

對此，許多網友紛紛回應，「超貴…現在菜市場每斤50元，這價格能買到差不多60顆了」、「真的很貴，同樣價格，不是它特價的價格，一般市場，新鮮的雞蛋，一斤才80左右，可以買到4斤多，他一盒才3斤」。

不過也有不少粉絲說明，「除了貴了點，這雞蛋真的沒話說！」、「這是有履歷的人道飼養雞蛋，雞可以快樂長大、快樂生蛋，而且市場雞蛋是常溫運送，這款是全程冷藏蛋，真的新鮮好吃」、「菜市場的蛋，除非買得到剛生的，不然跟這根本沒辦法比，風味完全不一樣」、「有夠飽滿的雞蛋」。