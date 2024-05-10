行政院前院長賴清德曾喊出「派遣歸零」，但各部會人力依舊不足，因此紛紛採取如派駐承攬等方式因應，為了強化派駐承攬權益保障，勞動部近日修正參考原則明定派駐勞工申請育嬰留停工作年資，比照特休年資優於法令併計、年終獎金、不法侵害處理方式等。

據統計，2023年年底光行政院及所屬機關的派駐承攬人數高達5萬2051人，較「派遣歸零」2018年當年派駐承攬的4萬1754及7238名派遣員工合計多，顯見當初的派遣多數皆轉換成派駐承攬。

但2023年卻驚傳有承接政府派駐承攬的廠商約300名員工遭欠薪達1個月，勞動部才又修正「政府機關（構）運用勞務承攬參考原則」，要求廠商應先墊付勞工薪水後才能向機關申請核撥經費。

勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，依法規定，在職滿6個月以上才能申請育嬰留職停薪，此次修正包括明定派駐勞工若在同一單位繼續工作，育嬰留職停薪的年資可併計，並要求應先給付薪資及年終奬金後才能向機關核撥經費，也明定若遭機關人員如言語霸凌等機關應調查，確保派駐勞工丄作安全及心健康等。