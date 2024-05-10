微風集團年度首場微風之夜，10日晚以「Parisian Night 浪漫巴黎之夜」登場，超過百件獨家、首賣精品珠寶腕表，在藝人、VIP會員近萬人簇擁下，湧現20名千萬刷手、逾139名百萬刷手，預估整夜銷售業績可達14.6億元，成長近5％。

至於微風今年2月起接手營運基隆東岸廣場引發一系列泛政治化的基隆市長遭罷免事件，微風強調，微風自2月起點交後即進行招商營運，並相繼於4月舉辦兒童節、母親節活動與促銷，政治事件不影響微風東岸廣場營運。

微風集團策略長廖曉喬強調，今年微風廣場大改裝逾25％，包含BALENCIAGA、LOEWE、GANNI、DAMIANI都有全新的店型與擴大改裝，此外，地下一樓美食街亦已獨立餐廳的店中店全新登場，2樓的Breeze Diamond Lounge貴賓室更呈現全新樣貌。

為了微風之夜，復興微風廣場本館端出各品牌獨家品項，包括百萬精品、千萬珠寶即超過百件以上，其中，寶格麗BVLGARI展售價值高達1.8億南方藍寶石頂級藍寶石與鑽石項鍊。DAMIANI也在微風之夜獨家販售，全球唯一一只價值百萬的Margherita高級訂製珠寶鑽戒，除此之外，7樓IVY GARDEN聯名推出限量義大利女王下午茶餐點、Gelato冰淇淋等。

在包款部分，Gucci則推出2款獨家限定珍稀包款，BV則有Tosca包款，微風之夜首度限量三款集中在微風廣場販售，微型編織襯衫亦獨家販售，總計六小時期間，包括國際珠寶業績表現最為亮眼，精品配件居次，流行時尚等店櫃亦表現優異。