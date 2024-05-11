莊凱勛在華視、公視台語台職人劇《勇氣家族》中和陳亞蘭演夫妻，雖前2集就「領便當」，但後續會以靈魂的形式守護老婆、歌仔戲團。因為劇情太過寫實，演戲時他常哭到無法自拔，尤其有場產房橋段，讓他想起自己太太小安生大兒子Mars時，不僅吃全餐、待產17小時，媽媽和胎兒心跳一度異常，降到剩下50、60，才緊急推進開刀房剖腹，「我太太真的差點死翹翹，我在手術室外面整個人空掉了。」

莊凱勛回憶太太原先已決定自然產，2人生產前一天早上7點多就到醫院等待，到凌晨3點多時，他突然發現老婆和胎兒的心跳偵測器異常，尤其胎兒缺氧，心跳一度掉到快沒有，又突然飆升，情況相當危急，醫生一觸診就決定立刻推進手術室剖腹，護士還轉頭說：「媽媽在拚，小孩也在裡面拚。」他焦慮又擔心。

莊凱勛和陳亞蘭在劇中演夫妻。（圖／華視、公視台語台提供）

不久後護士把兒子抱出來，莊凱勛一看卻沒有任何喜悅，因為手術室的燈還亮著，小安還在裡面努力，「偶像劇不是都演生完媽媽狀態很好、很開心確認小孩狀態，但我完全笑不出來，很擔心太太，看到兒子皺巴巴的好像小老頭。」所幸小安也平安無事，也因為突然要剖腹，小安事前沒禁食，一開完刀就爆吐滿地。

莊凱勛入戲很深，常把角色演得令人動容。（圖／羅永銘攝）

莊凱勛（左）和老婆小安結婚邁向第8年，感情仍如膠似漆。（圖／摘自莊凱勛臉書）

莊凱勛的太太雖小他9歲，卻能為他帶來安定感，形容太太像「定海神針」，很能安撫他急躁、衝動的脾氣。因為他工作忙碌，小安常獨自1打2、安頓整個家，莊凱勛心疼說生完大兒子後，有天晚上他起來上廁所，看到太太蓬頭垢面、穿著領口鬆掉的上衣，沒有聲息地坐在客廳沙發上，他問太太怎麼了，她難過說：「我好醜。」莊凱勛聽了非常不捨，「她本來學時尚的，25歲就結婚、生小孩，當女孩跟當媽媽完全不一樣，基本連身型都改變了。」

莊凱勛拍照很有時尚感。（圖／羅永銘攝）

莊凱勛認為為人父母要犧牲很多個人，他只能盡量平衡工作和家庭，但媽媽角色是24小時，尤其小安育兒親力親為，他明白老婆心裡會有不平衡，「其實她不太會抱怨 ，滿能安排自己，也許心裡難免有這樣的聲音，畢竟我陪家人時間真的太少。」夫妻倆也有6、7年沒有一起看電影。

結婚邁向第8年，雖然經歷了像打戰的育兒時期，但夫妻感情仍如膠似漆，沒有7年之癢，學時尚的小安仍會把自己打扮漂亮，莊凱勛笑說常被老婆「電到」，會不吝嗇稱讚她。現在2個孩子都開始上課，他幽默說：「等於是媳婦熬成婆了。」終於有了自己時間，小安還會陪他上通告，經營社群媒體。