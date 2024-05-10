先前傳總統蔡英文已決定520卸任前特赦陳水扁，並由幕僚單位啟動特赦作業，研議相關配套措施。最新消息傳出，總統蔡英文、準總統賴清德達成共識，下周總統府將發布特赦令，陳水扁獲得特赦，採「免刑不免罪」，並將沒收8億餘元的犯罪所得。 前立委沈富雄對此表示，他老早就看透了。他甚至預測，阿扁免刑不免罪，並把錢沒收，這個一定會過。

沈富雄10日在政論節目《少康戰情室》中表示，他老早就看透了，阿扁為什麼要貪呢？他質疑是要建國基金。而這一點阿扁如果不坦白轉過來，然後向大家道歉，他一輩子都跑不掉歷史上留下的汙名。

沈富雄認為，阿扁免刑不免罪，並把錢沒收，這個一定會過。但他也覺得，當然是在乎錢、也很在乎罪，罪不能免掉，阿扁就是有罪；但如果罪在，錢走了，只有免刑，你能夠關他嗎？本來有刑、沒有刑都一樣了，他們既然敢橫柴走入灶到這個程度，他有什麼話講。

主持人趙少康表示，不過至少認罪、道歉、還錢缺一不可，阿扁要認罪啊，要承認犯了罪，還要道歉，說對不起台灣老百姓，錢也要還回來。