女星詩亞（斯亞）14歲參加《我愛黑澀會》出道，有著甜美外型和魔鬼身材，精湛舞蹈實力深受粉絲喜愛，近年將事業主力放在電商生意，不喜歡展現負面情緒的她今（10）日突然在限時動態抱怨，表示稍早到銀行處理公司戶頭，結果等了2個多小時，只得到無法開戶的答案，過程中還被要求出示粉專，讓她傻眼直呼：「第一次這麼莫名其妙！」

詩亞因為算命老師建議，要選擇適合她顏色的銀行開戶，於是她今（10）日抽空到銀行處理，然而，她在銀行等了超過2小時，等到銀行都關門，得到的結果卻是不能開，表示她原本已經有其他銀行戶頭，只要去做更換名字就好。

但她只是想依算命老師的指示，而且先前也有詢問過公司會計，認為把全部文件備齊應該就沒問題，怎料銀行不僅不給開戶，還一直問問題，甚至要求她出示粉專，讓她傻眼直呼「什麼意思」。

詩亞在銀行等2小時卻不給開戶。（圖／IG@siya0103）

最後詩亞補充說到，其實前往銀行前有先打電話確認，得知可以處理她才趕緊到現場，沒想到在現場等了2小時卻沒有結果，而且她從銀行離開有再跟會計聯繫，也認為是銀行的問題，無奈表示「第一次遇到這種莫名其妙的情況」。