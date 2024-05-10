隨著母親節的到來，台中多家建商推出不同活動迎接母親節。其中，品牌建商陸府建設每逢母親節就會進行「到府送禮」活動，今年母親節，陸府持續落實永續理念，精選由「台灣生態飲食設計中心」生態廚師手工製作的「梅子磅蛋糕」，因其部分收益捐出支持部落兒童美學，再搭配精心訂製象徵陸府家徽的「銀杏」圖騰手腕包，送給陸府家族住戶度過溫馨佳節，別具意義！

今年迎來創立34周年的陸府建設，以「生機建築、永續服務、質感樂活」三大價值作為運營圭臬，因此在每個社區都安排常長駐的「精緻服務關係師」，為住戶包辦各種需求，扮演社區內與住戶互動、溝通情感的溫暖角色，也讓住戶彼此成為「戶口名簿外的家人」，是建商中獨樹一格的永續服務作為。

而每年的母親節，是陸府社區與住戶們的年度盛事，別具意義的賀禮和誠摯心意，讓陸府家族感動不已！今年母親節，陸府建設參與台灣生態飲食設計中心推動「永續飲食與友善農民支持計畫」，瞭解到生態廚師張文騰讓友善農民的物產達到全循環不浪費的理念，運用巧思將釀造梅酒後留下的果肉，搭配迷人的台灣地酒果實梅酒，創作出獨一無二的「梅子磅蛋糕」。

購買梅子磅蛋糕，不僅可幫助部落的友善農友，也能同時支持原鄉兒童美學教育，讓善與美的永續循環，在母親節向住戶溫馨傳遞，吃下的每一口香甜好滋味，都成為滋養支持友善農業茁壯的力量。

無獨有偶，台中多家建商也在光輝5月推出不同活動，迎接母親節的到來。其中，倡議ESG永續精神的富華創新（3056），在臉書發起「幸福時間旅行」線上活動，邀請住戶熱情分享與媽媽的相處點滴，並特別架設網站分享投稿者作品，傳遞愛與感謝，落實「永續社區、幸福共好」理念。

富宇建設機構5月則與「拾心香研」聯手舉辦母親節限定「與自己香遇－生活用香紓壓講座」，運用具季節之氣的植物香氛和時令花草萃取的天然精油，邀請住戶與家人一起打開以感官為中心的氣味結界、鬆弛情緒，重寫對愛的詮釋；坤悅開發則在母親節前夕邀請鄧惠文醫師舉辦名人講座，探討親子與伴侶的「心」關係，讓媽媽與爸爸在關係中，有更美好的相處方式，營造更美好的家庭。

（禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康）