英國富時100指數周五盤中強漲逾0.7％到8,444.4點，不僅首度衝破8,400大關，並再度刷新歷史高點。然而英鎊對此反應不大，由於英國經濟脫離衰退不太可能改變英國央行的利率路徑，英鎊盤中略升0.05％到1.2529美元。

英國國家統計局（ONS）周五表示，英國今年第一季國內生產毛額（GDP）季增0.6％，高出巿場預期的0.4％，也締造該國自2021年第四季以來最佳經濟表現。若與上年同期相比，英國首季GDP則增長2.5％，也超越美國與歐洲多數國家同期間的經濟表現。

英國將在今年舉行大選，但首相蘇納克（Rishi Sunak）帶領的保守黨民調卻持續落後主要在野黨工黨。如今英國經濟終於傳出捷報，也為選情陷入苦戰的蘇納克與保守黨注入強心針。

ONS解釋，英國第一季經濟之所以重拾成長動能，主要是受到服務業表現強勁帶動；另外工業生產在上季也有所反彈。不過受到氣候不佳影響，營建業產出則依然不振。根據英國4月綜合採購經理人指數（PMI）調查顯示，英國第二季初復甦動能持續增強。

自2022年2月俄烏戰爭爆發以來，歐洲能源與食品價格節節高漲，家庭購買力與商業信心也受到侵蝕，當時除了歐洲經濟深受其害，英國也難以倖免。它在去年下半年更接連兩季經濟陷入萎縮，達到技術上的衰退定義。