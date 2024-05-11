美國財經媒體本週五（10日）報導，拜登政府正準備在未來幾天內提高中國大陸綠能產品的關稅，其中對於陸產電動車的關稅將增加約4倍（quadruple），。這項提案預計將於下週二（14日）宣布，中國大陸的關鍵礦產、太陽能產品和電池也都會受到影響。

拜登政府內部，對於是否應調整川普時代的關稅方針，仍有些意見分歧。一些貿易官員主張提高關稅，而財政部長葉倫（Janet Yellen）等人則主張降低消費品的關稅。然而，中國大陸綠能產品出口增加的跡象，引起了華盛頓關注，政府官員正在努力保護美國新興的綠能產業免受中國大陸影響。

據悉，官員們尤其關注中國大陸電動車，預計將將其關稅稅率從 25% 提高到約100%，4倍之多，此外，所有進口到美國的汽車將徵收額外的2.5%關稅。拜登政府官員、汽車製造商和一些立法者都擔心，考慮到中國大陸製造業的規模，現行的25%的關稅是不足夠的。

先前有報導指出政府計劃在下周宣布提高關稅。不過，政府官員警告說，宣布的時間可能會發生變化。白宮發言人對此拒絕置評。