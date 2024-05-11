香港天王劉德華出道超過41年，在歌壇、戲劇領域都獲得亮眼成績。2001年劉德華受邀擔任新加坡選秀節目《才華橫溢出新秀》評審，當時獲得亞軍的選手雖沒被任何公司簽約，但劉德華卻一眼相中了她，就是憑藉《後宮甄嬛傳》暴紅的孫儷。

2001年劉德華擔任新加坡選秀節目《才華橫溢出新秀》評審，孫儷當時是參賽者之一。（圖／擷取自微博）

劉德華當年擔任評審時被主持人問到，會選誰擔任電影女主角時，豪不猶豫的回答：「我會選上海來的，那個瘦瘦的孫儷」，劉德華的回答給了孫儷莫大的鼓勵，即使最後未能奪冠，但卻相當珍惜每一次演出的機會，但當她被選為《後宮甄嬛傳》女主角時，卻不被外界看好，所幸她憑藉精湛的演技，成功征服觀眾，而聲名大噪。

孫儷成功憑藉《後宮甄嬛傳》爆紅。（圖／擷取自微博）

事實上，孫儷5歲就開始學習舞蹈，2001年參加新加坡舉行的「才華橫溢出新秀」入圍大決賽，獲得亞軍和智慧大獎，並在《情深深雨濛濛》中幫趙薇伴舞正式出道，之後演出《後宮甄嬛傳》暴紅後，她的身價也跟著翻倍，從一開始出道每集5千人民幣（約台幣2萬2）片酬翻漲到超過30萬人民幣（約台幣130萬），成為名副其實的「古裝劇女王」。