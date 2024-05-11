演藝圈競爭激烈，要如何持續人氣長紅，成了藝人一大考驗。9日有網友發文「老了還能紅的女星？」直點名「她」，意外掀起討論。

有網友在PTT八卦版以「老了還能紅的女星只剩王心凌了嗎？」為題發文，好奇詢問：「男星老歸老，什麼56、energy一合體、張學友一復出，還是能翻紅，但女星一但老了就很難翻紅了。是不是只剩王心凌而已呀？」

話題一出，也引發大批鄉民留言：「有追浪3的人就會覺得，她的翻紅真的是神一般的奇蹟」、「還是很香」、「浪3翻紅真的強」、「記得什麼浪姐的原本是要捧別人， 結果她一上就得觀眾愛，瞬間暴紅真的猛」、「 真的是奇蹟，那節目原本也沒要捧她，結果靠網路可怕的傳播力+過去情懷變超級巨星」。

不過也有部分網友認為：「蔡依林和阿妹演唱會還是一票難求」、「阿妹、孫燕姿都還是很紅吧」、「你把冰冰姐放在哪裡」、「美鳳阿姨也很紅」。

事實上，「甜心教主」王心凌以甜美形象深受粉絲喜愛，因參加陸綜《乘風破浪3》重現經典歌曲〈愛你〉再翻紅，成功掀起一波回憶殺，近來舉行巡演更是一票難求，魅力無法擋。