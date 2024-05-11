新青安政策上路，房市首購族買氣熱絡，信義房屋旗下平台信義居家發現，4月裝潢設計與修繕服務案件量較上月成長6成，其中小宅當道，15坪以下的2房裝修需求也提升，另外搬家、清潔服務需求占比亦高，顯示年輕購屋族群認同居家服務的專業性，而選擇廠商的主要考量則為CP值和便利性，為呼應消費者需求，信義居家推出信義房屋成交客戶回娘家抽好禮活動，即日起到6月20日，信義房屋成交會員手機登入抽獎即有機會獲得Dyson吸塵器、全國電子購物金。

信義居家針對信義房屋購屋客戶進行抽樣調查，高達74%的客戶需要搬家服務，其次則是清潔為65%，這些傳統上認為自己就能做的事情，現在消費者都反而認為「專業就該交給專業」，願意使用合理價格，獲得既快又好的優質服務；另外，30%左右的客戶則需要裝潢設計與修繕服務，而此項服務需求更在4月大量增加，15坪以下的2房裝修為其主力，屋主均希望能有更多收納機能及置入智能家電的擺放空間，變成客戶在設計裝潢的重點之一。

該份調查更顯示客戶期待有更多元的居家服務項目，甚至是在售屋時同時獲得完善相關居家服務，信義居家因此與各類頂級居家品牌如中華電信、全國電子、大成鋼隆美家居、東稻家居、AiLock智慧鎖、BACKBONE人體工學傢俱、捲門衛士等等優質品牌聯手，只要曾經接受信義房屋服務的房產物件買賣成交客戶會員，登錄信義房屋官網或信義房屋APP，進入會員專區，即可在票券匣領取優惠券，以優惠價格取得光纖固網服務、系統板材與窗簾、優質家具及智能電子鎖和遠端門禁設備..等。

另外，信義居家即日起至6月20日同樣針對信義房屋成交會員推出「開啟家的幸福WAY，好禮義起抽」回娘家抽好禮活動，只要以手機登入信義房屋會員票券匣即可抽獎試手氣，有機會把居家幸福好禮包含Dyson乾濕全能吸塵器(市價29,990元)、AiLock全自動4合1經典PLUS款電子鎖 (市價19,800元)、BACKBONE人體工學椅(市價13,800元)及全國電子禮券和信義居家服務金帶回家！

信義居家期望提供最先進的家居設備和精心挑選的生活服務，以滿足消費者對於舒適生活的需求，持續探索消費者的居家服務需求，讓消費者享受優質居家服務帶來的美好生活品質，為消費者打造獨一無二的居住生活生態圈。

信義房屋「開啟家的幸福WAY，好禮義起抽」活動說明頁：https://livinglife.com.tw/olmkt/2405lucky