「2024台北水舞嘉年華」5/1起在錫口碼頭彩虹橋展開，觀傳局表示，臺北市首度在橋樑上舉辦水舞展演，使用高功率光束燈，以水舞搭配水幕動畫秀展現；活動現場還設有兩處裝置藝術，一處使用七彩燈帶布置長達40米的「彩虹光廊」，營造星斗下漫遊的絕美場景；另一處則搭配炫彩光牆，打造網美打卡點。

錫口碼頭彩虹橋活動場域交通便利，周邊還有許多著名景點，觀傳局進一步推薦「三大觀賞路線」，路線一：捷運松山站1號出口往饒河街方向，步行3分鐘即可抵達會場，沿途可至饒河街觀光夜市享用美食，或外帶至河岸邊品嚐。路線二：自捷運松山站5號出口步行3分鐘前往會場，一出捷運站即可看到松山慈祐宮，民眾可先前往參拜祈福，再漫步至河堤欣賞磅礡水舞秀。路線三：步行通過彩虹橋，前往內湖側至麥帥橋下的「最佳觀賞點」，享受水舞與光雕帶來的聲光饗宴。

除了絢爛奪目的水舞展演，期間還有一系列多彩豐富活動，包含5月18日「2024錫口文化節」、5月25日「單身聯誼活動」，6月22日「毛孩夏日派對」，最後則是6月30日「閉幕演唱會」。相關資訊請至「2024台北水舞嘉年華」官方網站（https://2024waterdance.taipei/）查詢，更多精彩活動將陸續公布。