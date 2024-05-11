傳統市場、果菜市場、夜市，過去常因噪音、環境髒亂等問題被視為鄰避設施，但都市土地開發有限，隨著都市規劃，生活機能逐步完善下，周邊居住需求逐年提升，僑馥建經統計近2年雙北果菜批發市場周邊房價漲幅，中古屋普遍齊漲，新成屋部分，位於新北的果菜批發市場，周邊購屋需求熱絡，其中三重果菜批發市場周邊中古屋房價漲勢最兇，近2年漲21.3%。

雙北果菜批發市場，三重地段最精華

雙北果菜批發市場主要有四大市場，分別為萬華區的第一果菜批發市場、中山區的濱江果菜批發市場、三重區的三重果菜批發市場，以及板橋區的板橋果菜批發市場。

依地理位置來看，大多位於鄰近河濱區塊，唯三重果菜批發市場位於三重區市中心精華地段，早在104年就已通過內政部都市更新計畫變更案，預計將全區變更為商業區；後因新北市政府計畫將三重果菜市場遷至蘆洲〔變更大漢溪北都市計畫（蘆洲地區）蘆洲南北側農業區專案通盤檢討〕案，全案迄今仍未通過。

根據全國土地使用分區資料，三重果菜批發市場周邊多為住宅區，周邊500公尺內有修德國小、重陽國小、明志國中等，公園綠地有大同公園、三重六合公園、聯邦公園、三民公園，距離三重體育場走路約7分鐘，位於三重區發展成熟，生活機能良好區段，往北可接中山高，往東過忠孝橋可至台北市，往南通新莊、桃園市，往西可達五股、蘆洲，鄰近捷運三重站及菜寮站，交通位置四通八達。

觀察近2年實價登錄，雙北果菜市場周邊中古屋房價齊漲，除了萬華的第一果菜批發市場外，其他三個果菜批發市場周邊房價皆漲贏所在行政區均價，其中三重果菜批發市場周邊2年漲21%，大勝三重區漲幅近3.7倍；其次為板橋果菜批發市場，漲幅13.6%，新成屋漲幅同樣以三重果菜批發市場居冠，顯示在地購屋需求強勢。

四大果菜批發市場，土地大多為國有或省市所有，唯三重果菜批發市場土地為公私有產權交叉持有，常年土地產權紛爭不斷，民間自辦更新困難，故欲藉由政府都市更新方式，使土地利用更具效益。

113年最新一期的土地公告現值資料顯示，三重果菜市場都市計畫範圍每平方公尺約在14萬到17萬元左右，以外圍的土地公告現值較高，未來將規劃為商業區；目前該區域周邊涵蓋學區、綠地、交通優勢，若未來進行都市更新，有望帶動周邊產業發展，房市前景看好，而果菜批發市場遷址或原地留存仍需通盤考量。