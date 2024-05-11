71歲資深媒體人高愛倫本月6日公開喜訊，與交往17年的男友吳定南結婚，幸福模樣令外界稱羨不已，而她過去曾上節目痛訴上一段婚姻的慘痛經歷，前夫甚至當面表示：「我跟你在一起從來沒快樂過」，讓她徹底心死。

高愛倫在節目《新聞挖挖哇》談及上一段婚姻， 她指出跟前夫分居後，因為要拿稅單給對方，便重返過往兩人的住處，沒想到對方竟激動拒絕她進門，當下便意識到屋裡還有其他人在，決定上樓一探究竟，沒想到按電鈴要前夫開門卻被拒絕，讓她難過到流下眼淚：「你開門我不會為難你」，最後拿著保有的鑰匙開門後，竟被前夫指責：「你在外面一天到晚搧陰風點鬼火，多少人罵我無情無義」，此話讓高愛倫心碎表示：「在此之前沒跟任何一個好朋友談我們的關係，如果有人說你無情無義，是你要去想做了什麼」。

高愛倫接著打開鞋櫃，發現一整排都是女性鞋子，才確定這屋子似乎有了新的「女主人」，接著要求前夫請對方出來，沒想到前夫竟反問：「你會不會動手」，高愛倫則回覆：「過去看到某些人，我都主動上去打招呼，從來沒有對人家不禮貌，你今天這個態度我怎麼可能」，就在雙方僵持不下後，前夫語出驚人表示：「我跟你在一起從來沒快樂過」，讓高愛倫心死表示：「你從來沒快樂過，你竟然不肯分開，那你從一開始就在設計我」。

高愛倫在見到女方後，只將保有的鑰匙留下後就離開，她強調當時內心相當難過，如今回想後卻相當感謝這段逝去的婚姻，在於自己曾盡過最大努力經營，畢竟是因為愛而跟一個人在一起，所以生命裡是沒有任何遺憾。