在全球打得火熱的AI戰場上，頻遭質疑腳步落後的蘋果，終於藉由7日的「Let Loose」春季發表會，公開向外界宣告加入戰局！蘋果執行長庫克更預告， 6月舉行的年度重頭戲WWDC全球開發者大會將有更多好消息。而同日選擇在杜拜舉行創新發布會的大陸勁敵華為，同樣以最新MatePad系列平板等重量級產品應戰，較勁意味十分濃厚。

■攜手台積電拚AI發展

在外界推測蘋果可能會像過去一樣，低調創新準備一舉稱霸之際，7日發表會的重頭戲新一代iPad Pro就打著「蘋果史上最薄產品」的稱號亮相，挑戰突破平板極限！新一代iPad Pro不但超薄，運算核心更一口氣從上一代內建的M2晶片跳級到M4晶片，超越最新MacBook Pro的M3晶片。

M4晶片由台積電第二代3奈米製程技術支援，運算速度比M2晶片高出50%，全新的神經網路引擎，增強AI能力，讓新一代iPad Pro成為蘋果首款由AI驅動的設備。蘋果表示，M4擁有該公司歷來最快的神經網路引擎，可支援最快達每秒 38 兆次運算，比現今任何AI PC 的神經處理單元都還要快速。

藉由台積電技術助攻，蘋果不但大張旗鼓狂秀M4，傲視現有AI PC所用晶片，據《華爾街日報》報導，蘋果內部代號為「Project ACDC」（Apple Chips in Data Center，蘋果資料中心晶片）的專案，也是與台積電合作，打造自研AI晶片，開發用於資料中心伺服器，此舉可能會讓蘋果在AI「軍備競賽」中取得優勢。

新一代iPad Pro搭載的M4晶片，由台積電3奈米製程技術支援。（圖／美聯社）

■AI重頭戲要等6月WWDC

蘋果的AI攻勢已經開始。分析師表示，M4是蘋果將在6月WWDC大會上推出AI功能的開胃菜，而蘋果藉由M4讓消費者與華爾街提前看到了該公司的AI思維。據路透社報導，蘋果選擇在平板電腦而非Mac筆電首次搭載最新的AI晶片，做法極不尋常，尤其是今年來業界競爭對手把AI PC、AI手機喊得震天價響之際。

蘋果已經沒有擠牙膏的餘裕。分析師指出，M4的亮相表明蘋果希望在6月的WWDC大會之前，為應用程式開發商提供開發AI軟體的先機，力圖趕上其他對手，主導AI新興科技。接下來才能在WWDC大會主打AI相關的新應用，讓大會成為蘋果的大型AI亮相派對，並在下半年的發表會上一口氣推出所有重點的硬體裝置，以最短的時間重建自身在AI戰場的優勢地位。

蘋果的做法顯然贏得了華爾街的肯定。電影《大賣空》主角本尊、華爾街資深操盤手艾斯曼（Steve Eisman）表示，隨著AI技術開始以行動應用的形式出現，蘋果在利用「AI浪潮」的第二階段方面處於有利地位。美國投行Wedbush Securities知名分析師Dan Ives也表示，接下來的1個月裡，華爾街的焦點將集中在蘋果6月WWDC大會與AI產品相關的宣傳上。

華為遠赴杜拜，大秀MatePad 11.5” S等多款重量級新品。（圖／翻攝自華為終端微博）

■華為強碰推最新平板

作為蘋果勁敵的華為，去年特地選在蘋果發表新機前發布新機 Mate 60，今年則是選擇與蘋果撞期隔空較勁。7日在杜拜發表的新品，包括MatePad 11.5平板、華為首款AI筆電 MateBook X Pro 2024、智慧手錶Watch Fit 3，不僅名字相近，連功能、外型都非常相似，可以看出較勁意味濃厚。

陸媒指出，華為跑到杜拜召開產品發布會，背後的戰略意義在於：華為不但要在中國大陸市場奪回市占第一，還要持續拓展全球市場。而這已不是華為第一次在海外召開創新產品發布會。2023年以來華為已經在慕尼黑、巴塞隆納等多個城市舉辦了多場海外新品發布會。

7日在杜拜的發布會之後，華為又緊接著在8日宣布，將於5月15日舉行夏季全場景新品發布會，屆時將有多款新品發布。預計推出的產品，包括華為nova 12 SE、暢享80，還有已在杜拜亮相的新款MatePad、MateBook等，以及自研繪畫軟體「天生會畫」。陸媒指出，「天生會畫」軟體的發布，展現了華為透過軟體創新力圖取回海外市場「王冠」的野心，而且能為消費者提供更好的服務，並用技術創新不斷提升產品，加速佈局AI豐富產品生態，才是硬實力。