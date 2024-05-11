英國威爾斯王妃凱特（Kate Middleton）今年1月16日在倫敦住院手術，她術後遲未公開露面引發各方揣測，3月22日她發布影片親口證實罹患癌症並已展開預防性質化療。她的夫婿、英國王儲威廉王子周五（10日）在公開行程首度提及愛妻近況。他說，凱特王妃「狀況良好」。

英國《每日郵報》周五報導，41歲威廉王子當天造訪英格蘭康瓦爾郡（Cornwall）外海夕利群島（Isles of Scilly）的門戶聖瑪麗港（St Mary's Harbour）。康瓦耳公爵是威廉王子的頭銜之一，威廉到訪聖瑪麗社區醫院（St. Mary's Community Hospital）聽取簡報，了解在他的領地附近名下土地即將興建一座新的醫療與社會照護設施。威廉表示，他想知道島上的需求，希望能為地方做更多事。

英國威廉王子10日訪問康瓦耳夕利群島聖瑪麗港，與當地學童互動。（路透）

威廉在夕利群島的參訪行程為期2天，除了參訪醫院，他也會見港口營運商與當地商家。他周五在聖瑪麗社區醫院被問及凱特近況時說：「她很好。謝謝。」

聖瑪麗社區醫院管理部門負責人史密斯（Tracy Smith）負責迎接威廉王子，她說，當時她向王子問候王妃與孩子們安好，她也表達希望威廉一家人能到訪夕利群島度過愉快的夏天，「他（威廉王子）說，他非常希望這能實現」。威廉夫婦以前偶爾會趁著假期帶著子女到訪群島的崔斯科島（Tresco），這也是威廉童年經歷的傳統度假行程。

Beautiful ☀️ on St Mary’s where Prince William bought pasties for lunch, chatted to locals and inspected plans for a hospital extension on Duchy of Cornwall land.He revealed he had been for a dip on Tresco this morning but that his kids were “very upset” he was there without them pic.twitter.com/sjqOjqQIGA — Victoria Ward (@victoria_ward) May 10, 2024

威廉說，3個孩子喬治、夏綠蒂、路易都對他到訪康瓦耳的行程「非常忌妒」，他計畫今年找個時間帶孩子們到訪康瓦耳郡，當天抵達聖瑪麗港之前，他還抽空晨泳。威廉稱讚當地「天氣很好」，然後散步到碼頭附近一家咖啡館。他問了店員「今天早上什麼賣得最好？」，店員說，銷路最好的是康瓦耳鹹味餡餅。威廉於是買了5份餡餅，每份售價5.5英鎊（新台幣約224元），打算當作紀念品帶回家與妻小分享。

咖啡館外聚集許多迎接威廉的當地民眾與遊客。威廉說，但願他能多待一些時候，不過，少了家人相伴，他也很掛念，所以必須在當天下午啟程返家，回溫莎度過周末。他打趣表示：「我的家人很不開心，如果我沒回家，孩子們會要了我的命。」