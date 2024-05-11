樂團「非人物種」將於他們的師父「固定客」25日一同在台中Legacy開唱，「讓我們成為彼此的擺渡人。一場彷彿體育課後的教室演出，邀請樂迷一同到場狂歡，一起入洞房。」非人物種主唱阿顯也表示：「2000年左右我有和固定客演出過，那一波浪潮裡比較相近的樂團朋友好像只剩他們和OVDS撐到現在，我覺得堅持住是很帥的，很榮幸可以一起做一場直爽的演出。」

這次活動名稱「洞房」的由來，基於兩團都很喜歡跟觀眾互動，這次舞台也特別設計成能和觀眾融為一體的形式，把現場弄成像是一間房間或禮堂，在場的所有人都是同一個神情、同一個心情、同一個感動、同一個感觸，「也就是說，我們合而為一成為一個生命體，隨著兩團的歌曲跑馬式的將多年以來的情感完全釋放。」大君感性地分享，也加碼說道：「這次特別為了展現與非人物種直線洞房的感覺，在歌單上盡量以炸裂為主。」

兩個超級龐克團的激烈碰撞，特別推出九人套票「三人七鬼擺渡票」，歡迎樂迷揪團來現場喝酒聽歌，阿顯想和大家說：「在這個包裝精美的時代裡你絕對不能錯過一場真情流露的演出，這一切只會越來越稀有。」而加入固定客已經三年的大君則表示：「這一場是我最期待的一場演出，能夠跟自己非常喜愛的樂團一起共演，絕對會全力以赴。」演唱會門票熱賣中，全台 ibon 機台與 iNDIEVOX 售票網皆可購票，更多演出資訊請樂迷密切關注 Legacy 粉絲專頁。