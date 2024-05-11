凱擘大寬頻10日傳出大規模斷網事故，不少用戶抱怨凱擘卻毫無反應，直到下午近3點才發公告致歉，引爆民怨，對此凱擘也承諾做出補償，受影響用戶將可費用減免。

10日上午有多名凱擘用戶爆料，指出無法收看有線電視，也連不上網路，官網卻完全沒有相關消息，APP上稱會在下午3點前維修完畢，也是一延再延，且沒有任何回應，直到下午2:45，凱擘才在臉書上道歉表示新台北數位機房起火，燒斷光纖線路，預估在凌晨12點前維修完畢。

不少用戶相當不滿，憤怒灌爆凱擘臉書：「我要看到的不是小編，而是實際的補償方案」、「都已經晚上了內湖還沒好，大家要爭取退費」、「合約到了就不續了，爛透」、「受夠你們家了，便宜果然有鬼」、「到底何時才會好，我晚上要線上上課耶」、「公告可不可以早一點發啊？不然都以為是家裡機器的問題」、「無法工作害得我還要請假」，更有內湖網友反應晚上10點半仍未修好。

對此立委李彥秀臉書發文指出，已經積極跟凱擘爭取，確定會給予補償方案。凱擘也表示，會針對受影響用戶進行費用減免，以實際行動展現誠意，期望用戶再給一次機會。不過詳細方案尚在研擬中。