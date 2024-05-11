《八戒》決戰未來故事描寫科技與數據主宰一切的未來世界，舊城區的每個人都嚮往移居以最新科技打造的「新世界」，只有貢獻值夠高的社會菁英才有資格進駐，八戒也因為想讓奶奶到新世界過上好日子，才與建商總裁牛魔王交易，臥底擁有黑科技秘密的涅槃系統團隊，想找出控制系統的關鍵。為讓粉絲搶先感受故事迷人的魅力，電影公司精心模擬片中掌握眾人命運的涅槃AI系統，建構出「新世界」活動網站，透過網站盡情探索電影的世界觀，玩互動遊戲體驗還可能分析個人社會貢獻值，獲得屬於自己的「新世界ID Card」，粉絲在網站完成體驗流程後，前往位於遠東SOGO台北忠孝館的「新世界接待中心」，於現場涅槃裝置掃描您的新世界 ID Card 圖檔，完成身分驗證與指定任務，即可獲得電影海報，電影上映首週末憑「新世界ID Card」截圖到戲院購買一張電影票即送限量電影書卡一張，詳情請見活動網站說明。

導演邱立偉嘔心瀝血的全新力作《八戒》決戰未來被讚為近10年最強台灣動畫電影，榮獲第60屆金馬獎最佳動畫長片肯定、最佳動作設計提名，邱立偉提到創作初始是突發奇想，想像經典奇幻文學《西遊記》作者是未來人，因此決定把這部經典改編成一部科幻片。動畫總監馮偉倫透露：「全片畫面總共有1380多顆鏡頭，每一顆畫面都是美術人員的心血。」其中一場庾澄慶聲演的「悟空」對上庹宗華聲演的「牛魔王」，精彩打戲讓人看得血脈賁張，動畫總監王俊雄表示：「這場戲花了半年去做，不管是角色的表演、武打動作，到最後呈現出來的視覺張力，都在過程中不斷精雕細琢所有細節。」

電影劇情敘述八戒為了爭取去新世界的機會，前往掌握眾人資訊的涅槃系統臥底，因而和工程師三藏、悟空、機器人小淨組隊冒險，聲演男主角「八戒」的許光漢開心分享：「我覺得這個角色很可愛！我覺得大家都會看到一個不一樣的八戒。」曾為《玩具總動員》胡迪一角配音的庾澄慶聲演脾氣火爆的「悟空」，庾澄慶笑說：「對我來講他就是一個Rocker，這個Rocker直來直往，喜怒哀樂完全形於色。」劉冠廷化“聲”理工男「三藏」則形容角色心中有佛、想把大家帶往美好世界。驚喜的是，金曲歌后魏如萱也為本片首度獻聲大銀幕，角色竟是過氣女團成員，片中還改編神曲〈你啊你啊〉，讓粉絲直呼驚喜。