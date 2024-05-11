南韓首爾梨泰院2022年10月底發生嚴重踩踏意外，造成156人死亡與數千人失蹤，震驚全球。在IG擁有眾多粉絲的網紅「Mr.R（R哥）」10日晚間在北市信義區發起「撒錢活動」，據悉金額高達30萬元現金，吸引逾3000多人瘋搶，傳現場有多人跌倒、險些遭到踩踏。目擊者見到這幕，堪稱有如「梨泰院事件」翻版。

在IG擁有16.1萬粉絲的網紅Mr.R 10日晚間在IG發出活動預告，內容指出「今晚務必注意安全，請勿帶小孩、孕婦、長輩阿公阿嬤來，人多危險請勿推擠，發完錢後請勿逗留聚集。有拿到錢的記得拍照標記我，告訴大家是否真鈔，1000起跳沒有再發100的」。

信義區灑錢共有2波，活動吸引約3000人到場瘋搶，甚至有人因跑動跌倒，險些遭到踩踏，情況相當失控，就連到場關注的警車都被人潮團團包圍。

2022年南韓首爾梨泰院事件，釀156人死亡、逾150人受傷，全球色變，人潮擁擠的地方，頓時成為危險禁區。據10日在信義區目睹現場民眾所述，現場情況相當失控，有如「梨泰院事件翻版」。

醫師提醒，梨泰院事件之所以很多人瞬間就失去呼吸心跳是因為發生「創傷性窒息」，當頸部受到壓迫，血液流不到腦部，只要10~15秒，就會失去意識。他呼籲，舉辦大型活動，主辦單位第一要做人流控管、其次是設立安全通道，若仍不幸發生意外，擠壓過程中一定要盡可能地保護頸部。