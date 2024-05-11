不少民眾都曾遇過被怪人攔截要求借錢搭車回家的經驗。近日永和就有一名「借錢哥」以沒錢加油為理由，騎著機車隨機攔人借錢，不料這次卻踢到鐵板，因為對方已經被他借了7次錢。

身穿綠衣邊騎車邊嚼檳榔，熟練伸出萎縮右手裝可憐「我機車沒油了，借我50或100元都好，幫我一下好嗎」的借錢哥，在巷弄內攔下一名路人乞討，沒想到這名路人回了一句「你上過新聞你知道嗎」，借錢哥聽到驚覺不對，立刻催油門落跑。

原來路人袁姓男子在此之前已經被借錢哥借過7次，他看到對方落跑後，立刻騎車追人「我們怎麼這麼有緣啊？你跟我借第8次了知道嗎」、「你幹嘛到處借錢」，借錢哥雙手一攤大喊「我就沒錢嘛」，被袁男狠打臉「沒錢還吃什麼檳榔」。借錢哥自知丟臉丟到家，大聲說了抱歉啦，就趕緊閃人。影片PO上網後引起熱烈討論。

據了解這名借錢哥劣跡斑斑，早在當地就是知名的頭痛人物，行跡遍布雙北，袁男說自己無論是白天晚上，或是平日假日都遇過他，記憶實在太深刻，且借錢哥還時常去找銀行麻煩，搞到行員一看到就知道又是來借錢的。不過儘管借錢哥被打臉，隔天仍若無其事再度出發去找下一個目標，完全不打算改過。事實上律師就表示，利用民眾善心不斷小額借款，已經涉及詐欺罪，但大多數人都會認為金額太小，不願大費周章報警跑流程。