陽明、交大併校後，新版學生證卻始終難產，經過3年終於在本月拍板定案，並公布在臉書與IG，但不少學生看到後直言不好看，更批評右下角的藍色圓弧不知所云，諷刺「幸好早就畢業了」。

陽明交大8日在臉書公布併校後首張新版學生證，由教務處和學生一起共設計3款，並由學生會公開票選出最高票方案為「原版學生證加上校徽後的設計」，將從今年9月新生入學正式發放，但持舊版學生不另行換發，而是會發酵輝貼紙給學生黏貼。

樣式曝光後，僅有少部分人持正面看法，大部分學生都直言不好看，甚至認為以為是業務名片：「和銀色交大學生證相比，這個醜太多了，幸好早畢業了」、「冷氣卡比這精緻多了...」、「房卡最好看還可以掛直的」、「在校生不能換只能貼貼紙是誰的主意」、「交通兩字字型根本不對，但好像沒人在意」、「我的天，怎麼越來越醜的感覺」。

更有不少人指出右下角藍色圓弧的翻頁設計非常突兀：「其實不難看，但右下角真的LOL」、「我以為右下角是紙屑，一直想摳」、「右下角到底是什麼鬼」、「校徽都能重新設計2次了，為何學生證不能」。