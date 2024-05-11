物價暴漲，如今想找到100元就能吃飽的正餐可說比登天還難，但在雲林縣水林鄉，就有一間開業長達45年的小吃店，不僅24小時全年無休，價格更是便宜到誇張，最貴的大碗乾麵也只要50元，是當地人才知道的好味道。

水林鄉這間小吃店主打羹、麵類料理，但種類相當豐富，雞肉飯、滷肉飯、排骨酥湯、米粉和各類小菜一應俱全，價格全都在20至45元內，一碗35元的乾麵加大，也只要50元，其他如土魠魚羹、香菇肉羹、苦瓜排骨都只要35至45元。

有趣的是，這間小吃店24小時營業，且全年無休，開了10年後水林鄉才有24小時的超商進駐。而隨著時間發展，生意也越來越好，就算到半夜2、3點仍有年輕人會來聚餐聊天。當地人稱讚不僅價格便宜，料理卻也不含糊，滷肉飯、碗粿和羹湯是絕對必點。

老闆娘王陳麗卿笑說，跟先生從民國70年開始做，原先以為鄉下地方怎麼可能半夜還會有客人，沒想到試著做了後，越來越多人上門，根本找不到時間打烊，就這樣做到現在，偶爾休息一天，還會有客人殺到家裡興師問罪「你們沒開我們要吃什麼」，從此就全年無休。但如今老闆年事已高，目前計畫交由姪女接手。