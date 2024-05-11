「演員必須去觀察很多的事情，可以坐在那邊一個下午看人家在幹嘛、去觀察人，我覺得可能是因為妳的感受力更強了，妳會更去感恩你現在所擁有的，特別是我現在也有家人，社會不是只有我們看到，其實很多我們看不到的地方、或是我們關心不到的地方，很多議題是我們可以去關注的，覺得都會把我們的心打開，這幾年不知道是不是因為當媽媽的關係，很多（心態）跟以前都很不一樣。」

今天來受訪的是「演員」楊千霈，主持方面的成績太亮眼，常常讓人忽略她也是學戲劇出身的演員，熱愛的事情永遠都刻在心裡，當機緣來臨時，一切發生得順其自然，大學時代楊千霈就邊演戲邊主持，為了兼顧學業，給自己設定每年寒暑假交出一到兩部作品，主持跟演戲都喜歡，雙頭並進也是人生的選項，何樂而不為？

（圖／林士傑攝）

「2012年第一次演出英國劇作家王爾德的《不可兒戲》舞台劇，很開心第一次演出舞台劇，而且還可以在國家戲劇院演出，感覺真的可以學以致用了，後來陸陸續續有演幾個舞台劇，但是我覺得可能是後面幾年，大家對我金馬（紅毯主持）的印象太過於深刻，所以就變成大家好像都會只記得我是主持人，不管是主持典禮、或者是主持一些記者會、政府活動……就大家只要想到頒獎典禮或是紅毯，馬上就『千霈，你可不可以有時間來參與我們這次的主持？』大家好像不會把我跟演員聯想在一起，久而久之這個（演員）身份真的是被淡忘了。」

楊千霈回憶去年生日那天去看了老友屈中恆的舞台劇，想著有天兩人可以再一起演戲，正巧王月找她幫忙演劇中一個角色，正巧當天又有另一個劇團也聯繫上，邀楊千霈重新回到舞台，「我就覺得從去年開始，彷彿有被劇場人又再看到了我的身份，然後又被重新被喚起大家會記得說，『喔，千霈會演戲喔』，是『會演戲』喔，而不是『已經演過』，大家其實真的對我的表演有點小小的模糊。」

（圖／林士傑攝）

就像這次的舞台劇作品《把我娶回家》，其實是2015年前已經播出過的電視電影，導演郎祖筠跟外籍先生討論起「冥婚」的議題、寫成了劇本，把文化的衝擊融入其中，隔了9年要登上舞台，再邀楊千霈擔綱女主角，不少角色都換人詮釋、而沒跟郎祖筠的春河劇團合作過，是讓楊千霈點頭原因之一。

楊千霈分析主持跟演戲的投入狀態，像是金馬紅毯從宣布入圍到頒獎典禮，大概需要一個半月的時間統整資料、看50部左右的影片、把無數張的入圍訊息濃縮……如果是一次性的活動，主持場記者會之類的，也是得花個幾天時間做功課，而舞台劇則是看劇團，光是排戲也就需要幾個月時間。

「我喜歡劇團舞台劇的原因，是因為它很像是一場集體創作，主持就是會有所謂的主辦單位或是廠商，他們想要什麼，你盡量去圓滿他們，演戲的部分就是 在劇團來講，我們會比較多的發展型，譬如說本來劇本是寫這樣，但是演一演我跟你有一些不同的火花，覺得好像可以玩玩看這種東西，在這個過程當中我們可以去集體創作，劇本可能就很像一個枝幹、一個骨架，但是被舞台劇的演員大家（發展）就長出肉啊、長出這些經絡啊、血管啊，可以慢慢慢慢發展出來，那就是一個很深刻的作品。當然跟這些朝夕相處的演員們，你們的感情也會很好，因為很好玩、可以嘗試很多不同的段子，可能一場戲我們可以玩不同的走位、可以做不同的嘗試，它彷彿也很像是一個類似像是在學習的過程、上表演課的過程。」

（圖／林士傑攝）

「那回歸到這次的《把我娶回家》，我更覺得收穫滿滿，因為導演是郎姐，我每次光看她在導戲、在跟演員們示範、互動，我在旁邊都覺得真的是每天都在上課，就好像海綿一樣一直一直在吸水，所以我覺得舞台劇它迷人的地方，當然除了這個創作過程，還有在舞台上的表現，很多就是就只有一次的機會，它沒有辦法再回來，講錯詞就講錯詞、忘掉這一段就忘掉這一段，你不能這樣把它倒回去、你不能藉由一些後製的方式去調整它整個戲劇的結構，我覺得這也是舞台劇滿刺激的地方。」

在投入了大量時間跟精力後，楊千霈形容「戲演完會很空虛、真的是被掏空」，要跟角色說再見、要跟幾個月來朝夕相處的劇團夥伴說再見，很像談了場戀愛，戲散要離婚了，而且還不知道有沒機會再聚首，所以在過程中的真實、滿足、緊密，走到尾聲的失落跟沮喪相對更強烈，她笑說：「但主持完是那種很豪氣說 『老娘完成了』。」先思考一下剛剛主持得怎樣、跟工作人員討論分享，年紀越增長越嚴格在意每個環節，以前想的是別人對自己的評價怎樣，現在看的是自己有沒有做好，畢竟這不只是工作，也是自己熱愛的事情。

（圖／林士傑攝）

楊千霈

生日：3月9日

重要舞台劇作品

2012年《不可兒戲》

2013年《迷香》

2014年《冒牌天使》

2015年《男言之隱》

2016年《誰家老婆上錯床》

2024年《把我娶回家》

5/18 新竹縣政府文化局演藝廳

6/1-2 臺中國家歌劇院

6/8 高雄衛武營戲劇院

6/15 桃園展演中心

7/6 臺南文化中心

7/27-28 雲林表演廳

更多 CTWANT 報導