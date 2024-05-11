到小吃店用餐，點一盤新鮮的燙青菜是許多人的小確幸，但有些店家的菜單上不會特別註明是哪種菜。就有網友詢問，點燙青菜最怕看到什麼菜？不少鄉民一致點名豆芽菜，連青菜都不算，端出來真的會抓狂。

網友在PTT八卦版發問「點燙青菜，不該出現哪種菜？」，他表示很多小吃店都不會標註燙青菜種類，所以每次點都好像開盲盒，自己若看到店家端出美生菜、大陸妹跟豆芽菜會非常不爽，若端出來的是菠菜、空心菜跟小白菜才有誠意。

其中豆芽菜是鄉民們最反感的：「真的有無恥店家燙青菜是豆芽菜」、「豆芽菜真的很超過」、「豆芽菜連青菜都不算，端出來真的會翻桌」、「敢上豆芽菜的店一律黑名單」、「看到豆芽菜當場會抓狂」、「某連鎖水餃店真的有陣子都給高麗菜和豆芽菜...」。

還有不少人點名大陸妹、高麗菜、美生菜：「美生菜跟大陸妹無法接受」、「高麗菜用燙的超噁，一定要吃炒得」、「高麗菜用燙的根本不能吃吧」、「燙大陸妹有個奇怪的苦味」、「燙高麗菜真的是奇葩料理」、「拿美生菜出來的根本沒資格開店」。