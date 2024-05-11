台南一名男子阿國（化名）被2名孩子指控，他們其中1人還在讀小學1年級時，父親就離家出走，之後就未再給付過扶養費，均由母親獨力扶養長大成人，就學階段父親也從未到學校看過他們，不僅沒盡到父親的責任，更是無正當理由未盡扶養義務，因此向法院請求免除聲他們對父親的扶養義務。

法院審理，阿國身為2名孩子的父親，目前以無法維持生活，而有受扶養之需求，經法官依職權查詢，阿國的稅務財產所得明細顯示，堪信為真實。2名孩子阿國的直系血親卑親屬，為第一順位法定扶養義務人，對阿國即有扶養義務。

法官考量，阿國字2名孩子年幼起，就未盡扶養義務，孩子的母親也作證，她與阿國早已離婚，阿國在最小的孩子讀小學一年級的時就離家，而且再也沒有回來過。

孩子的母親還說，阿國如果不愛她這個太太，至少也要愛小孩，其他人的爸爸遇到這種狀況，還會去學校找小孩建立關係，阿國離家後，沒有來找過小孩，她一個人做2份工作，才能把小孩養大。

法官審酌，阿國在孩子們年幼時，未盡扶養聲之義務，有違身為人父應盡之責任，顯已構成無正當理由未盡扶養義務，而且情節重大，如強令孩子們負擔，長期感情疏離的阿國之扶養義務，明顯有失公平。日前依法判決，免除它們對國的扶養義務。可上訴。