今天各地多雲到晴，僅花東地區有零星降雨機率，午後各地山區有短暫雷陣雨。明天（12日）母親節鋒面接近，天氣越晚越不穩定，下周一（13日）鋒面通過及東北季風增強，各地有局部陣雨或雷雨，應注意對流胞帶來的劇烈天氣；北部明顯轉涼，低溫剩下21度左右，下周二、三（14、15日）清晨輻射冷卻加成，下探15度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今各地晴時多雲，午後中南部山區偶有局部短暫陣雨；白天熱如夏，北部19至34度、中部21至34度、南部21至35度、東部18至33度。

明鋒面接近，大氣趨不穩定，轉有局部短暫陣雨或雷雨，下周一鋒面快速南下，各地有陣雨或雷雨，應注意對流胞帶來小範圍的劇烈天氣；北部氣溫下降、明顯轉涼。

最新模式模擬顯示，下周二至周五鋒面南移，在巴士海峽至呂宋島徘徊，鋒後大陸高壓帶來乾空氣，各地晴時多雲，午後中南部山區偶有局部短暫陣雨；白天偏熱、早晚涼，日夜溫差大，下周二、三清晨因輻射冷卻加成，北部平地低溫降至15度左右。

吳德榮表示，最新歐洲系集模式模擬，下周菲律賓東方海面有熱帶擾動醞釀，但發展很緩慢；其他各國模式也有類似的模擬，應繼續觀察。