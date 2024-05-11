婦人小萱與男子阿國（均化名）1995年結婚，婚後育有2名女兒，不料，2020年2月3日，阿國在家中留下手寫書信給小萱，表明「想結束這段婚姻，我也樂意簽字」，便離家不知去向，迄今已經長達3年，小萱認為這段婚已經有名無實，因而向法院訴請離婚。

法院審理，小萱指控，阿國2020年離家就一直沒再連絡，直到2021年8月22日，才又收到一封阿國的手寫書信，阿國表達希望她在「（2021年）9月3日星期五早上10點」，到戶政事務所辦理離婚。

小萱表示，阿國自2020年迄今，離家不知去向已經長達3年，除了曾在2021年8月22日要求她離婚外，早就已是音訊全無，顯然構成民法第1052條第1項第5款之離婚事由。

由於阿國離家長年未歸，明顯不想再與她維持婚姻關係，任何人立於相同地位，均將喪失維持婚姻的意願，也構成民法第1052條第2項之離婚事由。而阿國則是未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀聲明或陳述。

法官考量，阿國在2020年2月3日留下的手寫信表明，「回想結婚成家至今20幾年來，一路的辛酸痛楚與不知N回的吵吵鬧鬧，始終無法把問題解決，真不知該如何形容。只能怪我懦弱不夠殘忍，才會把大家的人生給耽擱 …」。

「妳要恨我、怨我，我都接受，反正我已不重要，若妳有更好的人生，想結束這段婚姻，我也樂意簽字，孩子都已長大，該盡的責任已完了，心無掛礙」。

法官審酌，雙方已長期未共同生活，且均無維繫婚姻意願，顯已無意願共同保持婚姻生活之圓滿與幸福，有難以維持婚姻之重大事由存在。就離婚事由觀之，可歸責於阿國。日前依法判決，小萱請求判決離婚，為有理由，應予准許。可上訴。