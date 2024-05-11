IG擁有16萬粉絲的網紅Mr.R（R哥），10日晚間在北市信義區豪撒千元大鈔，吸引逾3000多人瘋搶，引發推擠意外，被目擊者稱像梨泰院事件翻版。事後，Mr.R發文表示未來會規劃好更好的方式發錢，不希望再造成社會困擾。

Mr.R昨晚在IG限動預告，發的錢都是1000起跳，「沒有在發100的」，他呼籲民眾參加發錢活動時請注意安全，不要帶小孩、孕婦、長輩來，「人多危險請勿推擠，發完錢後請勿逗留聚集。」不過，活動開始後，只要Mr.R拿起噴槍撒錢，就一堆人伸出手瘋搶，現場湧入目測至少3千人，場面相當混亂，連到場關注的警車都被人潮團團包圍。

Mr.R事後在IG限動分享發錢時的影片，哭笑不得地說：「到底誰說才兩萬的？我發了十萬，要繼續發被阻止，噴鈔槍還被搶走。」他表示沒意料到會有這麼多人，希望沒有人受傷。

Mr.R也表示：「我不會為了發錢這行為道歉，誰要發我都支持，但是我會為了造成大家困擾推擠道歉，不知道這麼多人來，以後不會再這樣發給大家了，深感抱歉。」他說之後會用更有規劃的方式進行，像是排隊發給有需要的弱勢、帶頭發動大家一起捐款給孤兒院孩童或合法的流浪動物之家等，「反正我還是會繼續發錢，但不會再造成社會困擾，非常抱歉。」