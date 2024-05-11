華府罕見指責以色列恐以美提供武器違反國際法

拜登政府說，以色列在加薩使用美國武器很可能違反了國際人道法。國務院在延遲發布的報告中指出，「可以合理評估」，以色列使用美國提供武器的方式與它的義務「不一致」。但報告也說，以色列必須面對在加薩與哈馬斯作戰「非比尋常的軍事挑戰」。

綜合外電10日報導，這份報告是由白宮下令提出，周五已遞交國會。儘管報告明確指責了以色列在加薩的部分行動，但它沒有斬釘截鐵地說，以色列國防軍（IDF）的行動違反了國際法。不過，白宮也說，它已獲得以色列保證，將合法使用美國武器，而這些保證是「可信可靠的」，因此武器運輸可以繼續。

此外，報告還說，美國政府在評估時並沒有「完整資訊」，同時由於哈瑪斯「將民用基礎設施用於軍事目的，並以平民當作人肉盾牌」，因此往往在活躍戰區很難判斷哪些是合法目標的事實。另一方面，報告調查的時間從10月7日以哈戰爭爆發，到4月下旬為止，但並未發現以色列違反美國法律，扣留對加薩的人道援助。

儘管報告並未發現，以色列違反了備忘錄中的任何一項條款，但卻尖銳批評了以色列軍事行動所造成的傷亡。而報告的調查結果顯示，美以關係正面臨另一個嚴峻時刻。就在同一周，美國總統拜登威脅，要是以色列繼續大規模攻擊拉法，他將限制武器轉讓。