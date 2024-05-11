金曲歌王王力宏3年前因跟前妻李靚蕾的糾紛傷害形象，當時代言廠商立刻要求解約，並索賠2000萬人民幣（約8978萬台幣），2022年北京時之尚廣告公司申請凍結王力宏公司旗下901萬元人民幣（約4100萬台幣）的財產，昨(10日)法院宣告解封王力宏4100萬台幣，判定王力宏並不存在任何失德行為。

據《新浪娛樂》報導，2021年王力宏被某品牌受邀成為代言人，未料同年年底李靚蕾使出「蕾神之鎚」，指控他有多項不端行為，該品牌立即切割並求償，隔年更申請凍結王力宏公司銀行存款901萬餘元或查封、扣押其相應價值的財產。

如今3年過去，《企查查》APP顯示法院解除對王力宏公司西東音樂（上海）有限公司財產保全措施，裁定書中指出，經法院審查認為解除保全申請人的申請符合相關法律規定，解除對被申請人的財產保全措施，裁定立即開始執行。

王力宏與李靚蕾甜蜜同框畫面不再。（圖／中時資料照）

見此，「王力宏吧官方微博」稍早回應：「謊言可以一分鐘繞半地球，但真相經常需要多一點時間。謝謝法院捍衛真相。也謝謝網友們的耐心」；「王力宏工作室」微博引用歌詞說：「淋過一場大雨之後的晴朗，那是春雨裡洗過的太陽。而傳聞《披荊斬棘的哥哥4》有計畫邀王力宏上節目，但目前暫時未獲證實，是否只是假消息，要等下月節目開始錄製才能確定。