據了解，總統府下週將發布特赦令，趕在520前特赦前總統陳水扁！知情人士指出，針對陳水扁4個大案，朝向「赦刑不赦罪」。許多網友也在社群平台上向陳水扁祝賀，陳水扁回應，「毫無所悉！」但對於網友認為赦扁等於承認有罪，陳水扁則說，「政治案件就是政治解決，從未有透過法律途徑討公道的」。

傳總統府下週將發布特赦令，特赦前總統陳水扁，陳水扁在社群平台上回應網友，「毫無所悉」。（截自陳水扁threads）

先前曾傳總統蔡英文已決定520卸任前特赦陳水扁，並由幕僚單位啟動特赦作業；據《中時》報導，昨（10）日傳出最新進展，總統府下週將發布特赦令，趕在520前特赦陳水扁，「赦刑不赦罪」。知情人士指出，蔡英文出手拆彈過程，賴清德也知情，今年過年後，府方派出黨政高層南下與扁會面告知此事，並請扁家屬北上懇談。

對此消息，許多網友在社群平台Threads上恭喜陳水扁將被特赦，陳水扁也親自回應：「毫無所悉！」還有網友不贊成赦扁，「特赦阿扁等於承認自己有罪」，陳水扁回應，「政治案件就是政治解決，從未有透過法律途徑討公道的」。另有網友力挺阿扁稱扁案是「違反司法程序的案件」，早該視為無效，陳水扁也回應，「那是反對一方的政治操作！」

根據《TVBS民調中心》最新調查結果顯示，近半數（48%）民眾並不支持特赦陳水扁。對此，陳水扁在Threads回應網友時表示，「特赦是總統的政治特權，無關民調」。

總統府發言人林聿禪昨表示，總統府現階段的立場，仍是希望確保陳前總統獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。