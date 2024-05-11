不只有母親節康乃馨！韓國瑜立院慶賀護師節 暖心親赴醫護室贈百合花

立法院長韓國瑜繼婦女節準備「一大盆」玫瑰花送給女立委，今年母親節前夕，更送上康乃馨給立院人員。不只如此，由於今年母親節當天（12日）也是國際護師節，他昨（10日）更親自到醫護室送百合花給醫護人員表達感謝。

韓國瑜昨在國是論壇開始前表示，過兩天就是一年一度的母親節，在這個特別的日子，他謹代表立法院向全國偉大的母親們，祝福母親節快樂，他也準備康乃馨給每個立委、議事同仁和媒體朋友，祝福大家母親節快樂。他一說完，台下立委也給予熱烈掌聲。

除了送上康乃馨，韓國瑜更親自到醫護室送花，他向立院護理同仁表示，特別來祝福護師節，謝謝大家，特別來感謝大家，謝謝大家幫忙。他並送上護師節象徵百合花，而且是逐一送給每一位護理人員一大束百合花，不少同仁也直喊想單獨合照，但礙於韓國瑜行程時間，無法如願，最終仍有大合照，現場人員更一起比出大愛心的畫面，現場熱鬧又溫馨。