位於台南新營區知名的「太子宮」香火鼎盛，六年前卻傳出於宮廟任職將近29年之久的曾姓女秘書，侵佔公款高達3300萬元，直至退休後才被廟方查獲她多年來一直在作假賬。台南地院日前審理，判決曾女須歸還這筆款項。

判決指出，曾姓女秘書從1988年6月19日至2017年11月19日整整29年時間，擔任「太子宮」廟會的執行秘書，主要負責行政庶務、各項收支帳的記載保管，並實際處理和掌握廟中會計帳目、帳冊。

後來，曾女因故離職，而當時的太子爺廟管委會主任王男，請來會計師查賬，竟發現曾女涉嫌侵佔廟產高達3300萬元，憤而以偽造文書、業務侵佔等罪嫌對曾提起告訴。

根據《自由時報》報導，刑事部分，台南地院於5月7日判處曾女無罪；針對民事判決，法官則認她侵佔宮廟鉅款2989萬元，判她須歸還款項。對此，曾女強調會再上訴，而廟方則稱目前尚未收到民事判決，後續將與律師再商議。