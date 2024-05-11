俄軍10日對烏克蘭東北部的哈爾科夫（Kharkiv）地區發動地面襲擊，並獲得小規模進展。烏克蘭國防部說，由於該地區戰鬥激烈，烏克蘭派了增援部隊，並補充說，俄羅斯使用導引炸彈和火砲襲擊了邊境城鎮沃爾臣斯克（Vovchansk）。

路透報導，澤倫斯基在聽取總司令報告後，在社群媒體發文稱，「整個前線都在激烈戰鬥。」、「我們正在討論如何加強我們在哈爾科夫地區的兵力。」而澤倫斯基表示，烏克蘭正向哈爾科夫地區派遣增援部隊，並用大砲和無人機回應俄軍攻擊。

烏克蘭曾警告，俄羅斯將在該地區集結，可能正在準備發動進攻，或採取某種策略來轉移和牽制烏克蘭部隊，而烏方兵力早已捉襟見肘。

Russian forces attack Ukraine's Kharkiv region, striking on new front https://t.co/neZ7zVOsrX pic.twitter.com/C6MoLhSUfx — Reuters World (@ReutersWorld) May 10, 2024

澤倫斯基曾說，俄羅斯可能準備在今年春天或夏天發動大規模攻擊，如今一語成讖。他告訴記者，基輔軍隊已準備好應對周五的襲擊，但莫斯科可能會向當地派遣更多部隊，

白宮說，美國一直在與烏克蘭就俄羅斯對哈爾科夫的攻勢進行密切協調。白宮國家安全發言人約翰柯比（John Kirby）說：「俄羅斯人肯定有可能準備對哈爾科夫發動更大規模的襲擊。」

然而，烏克蘭高級官員一再表示，他們不相信俄羅斯有足夠的武力，去佔領擁有130萬人口的哈爾科夫市。