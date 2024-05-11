鳳凰城太陽開除總教練佛格（Frank Vogel）之後，美國記者查拉尼亞（Shams Charania）11日爆料前公鹿總教練布登豪瑟（Mike Budenholzer）簽約5年至少5000萬美元成為太陽新主帥（新台幣16.2億），原先的首席助理教練費茲戴爾（David Fizdale）轉往太陽高層任職。

太陽2021年在總教練蒙提威廉斯（Monty Williams）帶領下殺進總冠軍賽，接著兩季都在西區準決賽失利，蒙提威廉斯2023年遭到開除。當時就傳言布登豪瑟可能接手，但太陽本季聘請佛格擔任主帥，結果季後賽首輪慘遭灰狼4戰橫掃，佛格下台，球團又重新寄望布登豪瑟，一口氣簽約5年。

布登豪瑟先前掌兵老鷹5季、公鹿5季，累積484勝317敗，勝率60%。最具代表性的成績包括2015年以60勝22負帶老鷹打進東區決賽（被騎士橫掃），當時老鷹沒有大球星坐鎮，這個結果已經值得誇耀。後來在2021年，布登豪瑟率領公鹿勇奪總冠軍，當時公鹿以「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）為內線主力，配合外圍三分球的打法相當成功。去年季後賽首輪公鹿不敵熱火，球團沒有留下布登豪瑟。

太陽擁有布克（Devin Booker）、畢爾（Bradley Beal）、杜蘭特（Kevin Durant）3位強力攻擊手而且重視中距離投射，這與布登豪瑟過去帶兵風格不同。太陽高層的目標仍是總冠軍，在季外的總教練市場裡只有布登豪瑟和佛格擁有總冠軍經驗，布登豪瑟出生於太陽隊所在的亞利桑那州。