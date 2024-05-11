大S（徐熙媛）和汪小菲結束10年婚姻後，數個月立即閃婚嫁給20年前韓國男友具俊曄，兩人因一組未換的手機號碼重啟聯繫，成為台韓網友心中的感情佳話。近日，有網友在台北街頭直擊具俊曄牽著大S散步，具俊曄戴著潮帽，打扮相當有型，大S則一身黑，穿著寬鬆黑褲，身形看來瘦了不少。

大S先前和老公具俊曄到小S公公靈堂弔唁，首度在媒體前同框，當時大S被網友指幸福肥，近日大S被拍出席具俊曄演唱會後的聚餐，一張瓜子臉和纖瘦長腿依舊，具俊曄更轉發甜喊「Beautiful my girl」，近日，從網友曝光的影片看來，大S確實變瘦了，在街頭和具俊曄散步，模樣有如老夫老妻。

具俊曄近期上Youtube節目《驚奇玩起來 AmazingTalker Show》，分享和大S的戀愛史，坦言當年是一見鍾情，但因為要顧及公司的禁愛令而分手，他也坦言不是一路單身至今，中間有過幾段戀情，更深刻體會到大S的好，「和其他人交往的時候，再一次感受到熙媛是我最適合的女生」。

具俊曄稱讚大S。（圖／翻攝自djkoo IG）

而大S過去和前夫汪小菲上實境秀時，因「剝蝦論」引發熱議，近日具俊曄上韓國網紅「金針菇」的Youtube頻道，金針菇提到在台灣最浪漫的事情就是幫忙剝蝦，接著問具俊曄會剝嗎？他大方表示為了老婆大S什麼都可以，就算剝100隻也行，讓金針菇一邊被閃到，一邊尷尬自嘲：「我幹嘛提起這個呢？」