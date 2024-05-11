日職千葉羅德海洋投手「令和怪物」佐佐木朗希在10日晚間的比賽遭遇挫敗，他瘋狂燃燒生涯新高的單場123球，卻連6局都投不滿，被敲8安、5次四壞、失5分吞敗。沮喪的佐佐木回到板凳區，罕見地發火做出踢掉東西的動作，日媒稱之為「惡夢的KO劇」。

佐佐木的球速飆到158公里，他第2局「直球對決」遭到火腿洋砲馬丁尼茲（Ariel Martinez）轟成反方向陽春全壘打。第6局佐佐木弄到兩出局兩人在壘，但無法於2好0壞時解決松本剛，被松本一棒撈回兩分。接著郡司裕也2好0壞，仍是被他擊出安打，羅德總教練上來叫佐佐木退場（5.2局）。

中繼投手岩下大輝拆彈失敗，弄成滿壘再遭到田宮裕涼敲出清壘長打（3打點），自責分算在佐佐木頭上，火腿6比3獲勝。佐佐木出賽6場累積3勝2敗，防禦率2.56在太平洋聯盟排名第8，其中3次暴投、15次四壞球都偏多。這場比賽可以看出他滿100球之後控球狀態下滑，試圖使用滑球和指叉球來輔助直球，但還是無法解決打者。

佐佐木2022年對歐力士猛牛投出威震日職的完全比賽，加上極速165公里的快速球獲得美職大聯盟球探關注，他去年向羅德請求過提前挑戰大聯盟（今年11月滿23歲），羅德沒有同意。