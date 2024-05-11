警方調閱監視畫面釐清肇事原因。（圖 / 劉詠韻翻攝）

新北市淡水區昨（11）日晚間9時發生一起死亡車禍。警方指出，37歲李姓男子駕駛轎車行經中正東路時，不明原因暴衝追撞前面正在停等紅燈的3輛機車，22歲陳姓騎士當場被撞飛，頭部嚴重受創，緊急送醫後仍宣告不治，另2名騎士目前仍留院觀察治療。警方從李姓駕駛身上查獲電子菸菸彈，採集尿液送驗送驗發現毒品反應，訊全案依過失致死罪偵辦。

新北市淡水區中正東路一段發生一起嚴重車禍。（翻攝畫面）

警方調查，李姓男子昨晚9時26分駕駛轎車，正往淡水中正東路一段81巷口行駛時，經過竿蓁二街口前，先撞擊1輛機車，緊接失控再向前衝撞正在停等紅燈的2輛機車，事故導致36歲林男右大腿骨折、37歲黃男肋骨骨折，另22歲陳男則頭部重創，經送馬偕醫院急救後宣告死亡。

新北市淡水區中正東路一段發生一起嚴重車禍。（翻攝畫面）

警方實施酒測，並無查獲李姓肇事駕駛酒駕情事，卻從他身上搜出電子菸菸彈，經實施毒品初驗，呈卡西酮反應，已採集尿液送驗，訊後全案依過失致死罪移送偵辦。

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