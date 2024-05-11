據美國之音報導，在美國和中國這兩個世界最大排放國的氣候特使舉行了會談之後，兩國在華盛頓當地時間5月10日承諾，為減少甲烷而共同努力。甲烷是數量第二多的溫室氣體。

中國氣候變化事務特使劉振民與白宮氣候顧問約翰·波德斯塔(John Podesta)在他們的前任卸任後首次會面。雙方的前任結成了不同尋常的密切關係，幫助去年在杜拜召開的第28屆聯合國氣候變化大會(COP28)達成了共識。

美國國務院的聲明說，在本周於華盛頓舉行的2天會談期間，兩位氣候官員探討如何「推動在亞塞拜然巴庫舉行的聯合國第29屆氣候變化大會(COP29)取得成功」。而下一屆的聯合國氣候峰會，將於11月召開。

在巴庫峰會之前，中國承諾採取一項廣泛的計畫來應對甲烷排放。中國是世界上最大的甲烷排放國。由於甲烷主要來自中國的煤礦，這是一個尤其敏感的政治問題。兩國表示，他們將共同主持巴庫峰會的一次活動，以減少甲烷和其他非碳溫室氣體。這是第二次同類活動。

國務院的聲明說：「雙方致力於就部署減排技術推動雙邊合作並開展能力建設。」雙方還同意改善監測和標準，「目的在於在2020年代實現重大的甲烷控制和減排。」

然而，中國並沒有明確加入美國和歐盟牽頭的一項全球承諾。這項承諾的目的在於在2030年之前，按照2020年的水平，把甲烷排放至少減少30％。甲烷對氣候變化的影響力遠超出二氧化碳。二氧化碳是最常見的溫室氣體，但是它在大氣層滯留的時間較短，只有數年，而不是數百年。甲烷排放來自石油和天然氣生產以及農業。

一系列的聯合國氣候峰會制定了一項目標，要讓地球溫度的升高不超過工業化前水平的攝氏1.5度，以避免最惡劣的氣候變化影響，然而，地球仍然遠離走向這個目標的軌跡。杜拜會談首次同意世界需要從化石燃料過渡出來。

美國和中國存在廣泛分歧，關係緊張，但是拜登總統的行政當局已把氣候視為一個美中合作領域。

美國之前的氣候特使是前國務卿約翰·克里(John Kerry)，他與中國資深氣候談判代表解振華結成了友好關係。他們兩人曾在加州舉行了長時間的閉門會談，為第28屆氣候峰會鋪路。