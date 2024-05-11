台中市一名21歲姜姓正妹，日前中午12時許起機車返家途中，突然發現油箱燈號亮起，本想撐到距離最近的加油站加油，不料卻在半路上熄火，只能牽著機車前往加油站，但因天氣炎熱，距離附近加油站還有2.5公里，精疲力盡之下，所幸剛好遇到巡邏的員警，幫忙購買汽油，讓她超級感激，直呼實在太感動。

據了解，烏日分局瑞井派出所警員林瑞祥、羅登鴻，當天中午執行巡邏勤務，行經大肚區遊園路1段時，發現一名女子在大太陽底下，獨自牽著機車前進，員警見狀立即上前關心，經詢問得知，姜女因為機車沒油熄火，打算一路牽車至附近加油站加油。

巡邏時發現姜姓正妹獨自牽車，員警上前關心並給予協助。（翻攝畫面）

當時正值中午高溫時段，距離最近的加油站還有2.5公里，員警見姜女已滿頭大汗，擔心她還沒到加油站，便會因高溫而體力不支，於是員警便持保特空瓶，前往加油站購買汽油。

隨後回到現場倒入機車油箱，讓機車可以順利發動。姜女表示，很幸運能遇到員警巡邏經過並主動關心，她才能順利返家，對員警的協助感到萬分感激。

台中市警局烏日分局提醒，民眾出門前應先行檢查車輛五油、三水、胎壓及其他機件有無故障，才能快樂出門，平安返家。