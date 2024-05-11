民眾黨主席柯文哲夫人陳佩琪，7日突宣布因個人能力已不符合衛生局要求，將提早退休。陳佩琪昨（10）日表示，退休後希望能獨立工作、有自己收入，退休金還沒搞清楚有多少；她也為制度問題槓上北市衛生局，「說有配置三個人，那人在哪裡？」直言現在交辦的公衛任務，他們人力、儀器配置無法負擔。

陳佩琪7日在臉書宣布，因能力已不符合北市衛生局的要求，將於今年9月從台北市立聯合醫院提早退休，說自己身為院外門診醫師，「不想用騙術換業績」，還指出門診編制只有醫師一名的問題。北市衛生局回應，相關人力配置狀況，院區還要再去了解，計畫裡標明有1位主治醫生，還有護理、藥師、檢驗師，另外還有1位門診作業行政人員。

陳佩琪對此再次發文，自己也不知道退休後要做甚麼，想辦法跟同儕要些工作機會，還是希望自己能獨立工作，有自己的收入；至於媒體幫她試算的退休金，她是臨時決定退休，「自己都還沒搞清楚退休金有多少」。

陳珮琪也回應北市衛生局，指出自她擔任主任以來，一直只有她一人職缺掛在那裡，處理數量極多的公衛任務，而業務人手不足，只能靠院區的人義務幫忙處理，「如果真的有配置三個人，那麼這些人在哪裡？」開診時院方會派護理師報備支援，但人數是依當天的業務量多寡而定、行政掛號櫃台的人力則時有時無，這種人力配置方式對於他們的工作帶來了困難，執行面困難的地方，沒做第一線的人永遠不懂，她只能承諾會努力做完退休前該做的工作。

至於遭酸在柯市府任內沒反應，陳珮琪說明，已有議員在索資兩任市長交辦下來的公衛任務了，就由議員去說明就好，她是覺得兩任市長任內，門診部的同仁都很辛苦，也很努力執行上級交辦的公衛任務，只是前者交辦的是我們人力設備可以負擔的，「現在交辦的是我們人力儀器配置無法負擔的」，且前幾天她在臉書說的是制度上的窒礙難行，不是抱怨過勞。

另對於蔣萬安稱「院外門診部是持續推動公衛，執行醫療分級等業務」，陳珮琪說，不知道他講什麼，跟她提的制度有什麼關係，而聯醫只是制式回應，沒甚麼評論。