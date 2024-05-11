長榮航空7日驚傳一起機上衝突，在飛往舊金山的BR008班機上，兩名乘客疑似為了座位大打出手，3名空服員見狀連忙出手制止。其中1名空服員「擋在兩人中間」，把雙方隔開，機智勇敢的舉動贏得不少讚譽，而此事也登上了CNN新聞。

CNN報導，長榮航空表示，衝突起因在於一名乘客咳嗽，另一名乘客聞聲想換座位，但座位是一名男性乘客的。隨後這兩個人就因座位問題，而發生了爭執。接著爭吵演變成肢體衝突。長榮航空說，兩名爭吵的乘客都是外國人，但並未透露他們的國籍。

長榮說，由於這些空服員迅速採取行動，在一些關心的乘客的協助下，將兩人分開，班機則繼續按計畫飛行，準時降落在舊金山。機長在飛行途中聯繫了舊金山警方，兩名乘客在抵達後就被帶去接受訊問。

I’m so afraid that the stewardess will be punched🫣



There was a conflict on the Evergreen flight to San Francisco! Eva Air



"Passengers fight each other over seats" stewardess bravely breaks up the fight pic.twitter.com/6l9IpzhCNM — Alex Pierce (@AlexNewsweekly) May 8, 2024

長榮航空在聲明中對CNN表示：「公司對滋擾乘客事件始終採取零容忍政策。」也表示，公司將適當獎勵這三名機組人員。

不過，這並非長榮航空第一次登上國際新聞，早在2019年，一名肥胖男性乘客自稱無法自理，強迫女空服員幫他脫衣服、上廁所並在事後幫他清潔。事件曝光後，引發不少討論。長榮航空也公開向員工表示「誠摯的感謝」，並稱將進一步調查該事。同年，長榮航空改變了只僱用女性空服員的政策，開始招募空少。