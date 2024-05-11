前台南縣議會議長吳健保因職棒假球案被判刑確定，2014年發監前他潛逃菲律賓，2019年被押返服刑，檢察官聲請定應執行刑，法院加計他過去當議長時盜採砂石案的貪汙案刑期，裁定應執行10年徒刑確定。法務部矯正署已核准吳健保假釋案，吳健保下周出監。

73歲的吳健保因被控於2007年間操縱職棒中信鯨3名球員打假球，被判刑2年、罰金22萬元確定。吳獲假釋後，又與綽號「雨刷」的組頭蔡政宜等人操控兄弟象、中信鯨及La New熊球員打假球，成為喧騰一時的中職「黑象事件」。

2014年台灣高等法院將吳健保依詐欺罪判刑3年2月，另被判2年3月部分可易科罰金，全案定讞，但吳卻潛逃至菲律賓被通緝，吳逃亡5年後，2019年刑事局赴菲將吳押解返台服刑。

吳建保以他患病需洗腎為由，就他可易科罰金的2年3月部分，聲請繳納246萬元罰金，遭檢察官駁回，他不服向高院聲明異議，請求法官讓他易科罰金。

當時高院認為，吳男要脅職棒球員配合打假球，其犯罪組織龐大，牽涉人數眾多，犯罪次數多達5次，傷害棒球運動 ，重挫台灣「國球」形象，且吳2014年逃亡遭通緝，檢方認對吳執行易科罰金，難獲矯正及維持法秩序效果，不准吳聲請、判決駁回。

此外，吳健保被控2004年擔任議長時共同參與承包，再找來另8名股東合股，最後以5000萬元取得承包權，他利用夜間、假日超挖土石，盜取深層卵礫石及純砂運出販售，並行賄六河局官員，不法獲利超過2億多元，2019年遭判刑3年定讞。吳健保入監後，2019年被送到宜蘭監獄服刑，後因洗腎需求轉到台中監獄。

檢察官針對假球案及曾文溪盜採砂石案向法院聲請定應執行刑，台南高分院2020年2月裁定執行有期徒刑10年，吳不服提抗告，最高法院2020年4月駁回確定。

吳健保在中監服刑期間，因涉嫌買通監獄內負責其區域的高姓科員，不但每天幫吳購買早餐送進監所，還讓他可以一天打多通電話。台中地檢署2021年12月30日搜索中監，依貪汙罪諭知高姓科員10萬元交保。

吳健保日前申請假釋獲准，台南高分院已裁准假釋中付保護管束獲准，預計下週出監，吳出監當天須向地檢署觀護人報到。