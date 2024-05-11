25歲大陸女歌手劉柏辛（原名：劉昱妤）早年參加選秀節目《K-pop Star》、《中國新說唱》出道，曾入圍第30屆台灣金曲獎最佳新人獎、最佳演唱錄音專輯獎。昨(10日)她登上時尚芭莎年度派對的紅毯，選了件大開中門的黑色晚禮服現身，並戴著黑色手套，東西半球呼之欲出，被讚是昨晚紅毯最辣。

敢穿敢秀的劉柏辛去年參加金曲獎星光大道時，便選了件香檳金的細肩帶短禮服現身，下半身穿著黑絲襪，上半身深U設計秀出一片肉色。昨她將長髮盤起，穿了件平肩黑禮服現身，看似沒穿內衣，中空秀出W型上圍曲線，再加上天生自帶的超模臉，網友誇她完美的駕馭了這件超難穿的禮服。

2015年劉柏辛到韓國參加選秀節目《K-pop Star》第5季，在總決賽拿到第4名，3年後她參加《中國新說唱》，同樣拿到第4名，也為她打開在大陸的知名度，美國《V Magazine》也曾注意到她，評鑑她有望「成為新一代中國藝術家的面孔」，並以特殊的跨文化嗓音打進美國主流市場。

劉柏辛去年來台時，被問到有沒有信心得到金曲獎？她謙虛笑說：「大概率陪跑吧！」，認為機率不大，而且同場較勁的歌手專輯也很好聽，透露知道入圍名單當下正在一邊整理東西、一邊聽直播，得知入圍後不敢置信，年紀輕輕的她創作多半探討心靈層面，她也分享平時喜歡冥想，上台前15分鐘固定會一個人冥想，可以安定心靈、抑制緊張感，「可以處在平靜愉悅的狀態下去傳達自己的音樂」，以便於深刻跟觀眾交流。