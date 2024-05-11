民眾夏天吹冷氣最在意的就是電費，家電專家建議民眾選擇「R32」冷媒的型號，搭配一級省電機型，不但吹得涼快，而且又省電；台電也曾分享挑冷氣的重點，除了選擇「能源效率分級標示」級數小、效率高的款式，還要記得選購高CSPF（冷氣季節性能因數）的機型，每高0.1就可以節省約2至3％電。

家電專家「噗大哥」在TikTok拍影片分享挑選冷氣的技巧，他說冷氣有分工業用和家用2種類型，家用冷氣又分窗型、分離式及吊隱式，最常見的是前2種。至於該怎麼選擇？噗大哥表示，家用冷氣的冷媒型號有「R32」和「R410」，建議挑R32的。

噗大哥解釋，R32的冷媒製冷效果比R410好很多，所以冷氣吹起來也會比R410的還冷；他建議選R32冷媒型號，並搭配一級省電機型，不但吹起來特別涼快，而且還省電。

台電也曾在官網表示，冷氣除了買「能源效率分級標示」級數小、效率高的款式，也要選購高CSPF的機型，CSPF每高0.1，就可以節省約2～3％電。

另外建議民眾依照室內坪數換算，挑選適合的冷氣噸數，將室內坪數乘以0.15，就是所需的冷氣噸數；若是複合型空間、房間西曬或窗戶比較大面的房子，可選擇再大一點的噸數，避免影響到冷氣效果。