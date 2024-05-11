一名曾在日式燒肉吃到飽餐廳工作店員分享，許多店家為防止客人吃回本，會用一些小手段。他曾工作的店家會先上高麗菜製成的小菜，因為高麗菜容易讓人產生飽足感，這樣客人可能就不會點太多肉。此外，米飯份量固定，但為了讓客人感覺更飽足，內場通常會多裝一點，因此建議大家點最小份量的飯就好。

根據日媒「日刊SPA！」報導，一間燒肉吃到飽的前員工分享，為了防止客人吃到回本，店家都會有些小套路，首先就是提供套餐，多數燒肉吃到飽會提供客人一些小菜墊胃，等客人吃過一輪小菜才會上肉品。

前員工表示，他們的餐前小菜都會上高麗菜製作的小菜，聽說是因為高麗菜容易產生飽足感，可以讓客人吃肉的量減少。當然也有客人討厭吃高麗菜，因此幾乎沒動過附贈的小菜，反而是點了一堆肉，通常這樣的客人就會被店家特別注意。

前員工指出，燒肉店的米飯通常有特大、大、中、小等不同尺寸可選，他一律建議客人點最小份的飯，因為內場員工看到客人點飯，通常會故意裝多一點，為了讓客人更有飽足感。除此之外，點小份量的飯，不夠吃可以續點，這樣既不會浪費食物，也可以每次都吃到熱騰騰的米飯。

另外有些燒肉店會提供高價位但品質優良的肉品供客人選擇，不過通常點完第一輪的肉類，店家就會將菜單收走，當客人自行在平板上點餐時，平板上通常不會清楚標示哪些是高價位、高品質的肉品，因此有些客人可能點錯，還以為自己很划算，但其實不知不覺間吃了虧。