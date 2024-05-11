女大生小萱與男子阿國（均化名）是大學同系的學長學妹，某日傍晚阿國前往小萱的宿舍，竟然獸性大發，不顧她緊抓褲頭表示拒絕，竟強行脫掉褲子及內褲，小萱雖強力推拒及瘋狂尖叫，還大聲哭喊：「不要、拔出來、好痛」，還是慘遭手指插入下體內2次。小萱不甘受到侵犯，向校內性平會申請調查並報警提告。

法院審理，阿國對於犯行坦承不諱。法官認，阿國對小萱做出強制性交之犯行，行為固屬不該，但念及阿國在案發時年僅21歲，尚在就學中，年輕識淺，思慮不周，當時2人雖非男女朋友，但案發前2人曾擁抱、接吻，此經雙方證述時說法一致。

法官考量，雙方處於曖昧階段，阿國一時未能克制自身性慾，對小萱犯下本案犯行，其犯後已坦白認錯，並與小萱成立調解，並當庭道歉，且已支付全數賠償金新臺幣89萬元。

法官認，阿國雖未能獲得小萱原諒，仍堪認他努力彌補過錯及對小萱所造成之傷害，已經深具悔意，並考量其犯罪手法，若對阿國科以刑法第221條第1項強制性交罪之法定最低度刑3年有期徒刑，猶嫌過重，依刑法第59條規定減輕其刑。

法官審酌，阿國為滿足一己之私慾，對小萱予以強制性交，未尊重性自主權，造成小萱身心受創，阿國犯後終能坦承犯行，並與小萱成立調解，當庭道歉並已支付全部賠償金之犯後態度。

法官日前依法宣判，阿國依犯強制性交罪，處有期徒刑1年10月。緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應於本判決確定之日起4年內，提供40小時義務勞務，以及接受法治教育課程3場次。可上訴。

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