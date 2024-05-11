兩性暢銷作家小彤（原名：楊美惠）近期因身體不適入院檢查，意外發現自己罹患了有「癌王」封號的胰臟癌，得知生病後她勇敢對抗病魔，3月底進了台大醫院開刀，出院42天後，小彤昨(10日)在臉書報好消息，透露目前做電腦斷層與正子攝影檢查，癌細胞確認都沒轉移，算是第一關挑戰成功。

小彤3月30日從台大醫院出院，昨(10日)曬出自己裝設人工血管的照片，她驚喜自嘲說：「太神奇了，腹部30公分的傷口居然完全不痛了，哈，因為，右肩的人工血管太劇痛了呀！」並表示裝了人工血管後，意味的長達半年、共12次的預防性化療也將展開。

小彤發文。（圖／翻攝自兩性作家小彤臉書）

好消息是小彤開刀後做檢查，均顯示癌細胞並未轉移，讓她鬆了一口氣，她也分享聽醫生說，胰臟癌是所有癌症中最難對付的，就算早期發現、手術清除、再加12次化療，也無法確認癌細胞真的減少了，反而必須定期觀察癌細胞有無伺機而動或擴散，因此每3個月都得排回診檢查一次，「每三個月，一個關卡，就像打遊戲一樣，一關關挑戰晉級」。

小彤3月進台大醫院開刀。（圖／翻攝自兩性作家小彤臉書）

最後，小彤說自己雖然不擅長玩遊戲打怪，但自豪是神力女超人，有超強的鬥志和台大醫療團隊照顧，相信關關難過關關過。而小彤今年3月進台大醫院開刀時，表示已經坦然面對生死，聯絡好基金會繼續幫忙她助學的3個孩子未來需要的捐款，她也聯絡銀行理專團隊安排遺產規劃，無奈這輩子沒中過樂透，一生病就得到癌王，並表示這場病可能是老天知道過去30年她太像工作狂，為了給她當頭棒喝，才讓她生病休息。